Mimos Baby um empreendimento que nasceu do amor mais sublime – o amor de mãe

Na Mimos Baby o objetivo é atender o desejo das mamães, através das ideias repassadas, utilizando criatividade, habilidade por um valor super acessível.



Os laços são criados pela empresária Aretuza Lucas, que coloca todo o seu amor em cada produção. Um acessório indispensável que completa o look e as exigências das últimas tendências. Quem teve a oportunidade de conhecer a produção dos mesmos, torna-se cliente fidelizado, pois a cada etapa da vida das meninas um novo laço é confeccionado de acordo com a sua personalidade.

Na Mimos Baby é possível encontrar laços personalizados, temáticos, laços com o nome e para todas as faixas etárias.



Mimos Baby é uma empresa que possui uma grande variedade de produtos, feito sob encomenda, mas sempre mantendo o carro chefe – a produção de laços de cabelo. Mimos Baby é referência em várias cidade do Estado como Uruguaiana, Santa Maria, Farroupilha, Bento Gonçalves e até para fora do país como França e Chile. Está presente em Porto Alegre e região e atualmente conta com uma equipe de dezoito consultoras que representam a marca Mimos Baby, autorizada pela empresária Aretuza Lucas.



Conheça a história:

Uma paixão que surgiu no momento mais importante da vida da jovem Aretuza Lucas, a chegada da filha Antônia. Em 2009, residindo em Porto Alegre e grávida da filha Antônia, o nome é uma homenagem à avó materna Antônia ( in memorian), Aretuza procurava por uma chupeta com pérola e strass e só encontrava nos sites por um preço absurdo.



Muito curiosa e autodidata, decidiu que ela mesmo faria a “tal” chupeta para a filha. “Fiz um curso, aprendi a fazer e postei nas redes sociais. Algo que eu nem imaginava aconteceu. Meus amigos gostaram tanto da novidade que começaram a me chamar, perguntar valores, demonstrando interesse em comprar. Achei engraçado, mas gostei da ideia e fui pesquisar material e valores e fiz meus primeiros pedidos”. No início foram pedidos pequenos de cinco, seis, dez chupetas, mas em pouco tempo já eram pedidos mais expressivos, dando resultados inesperados e positivos, auxiliando na renda familiar e me tornando uma empreendedora. Em Porto Alegre participei dos eventos de artesanato e bricks. E as pessoas perguntavam porque eu não fazia laços de cabelo e eu dizia que não me dava bem com a agulha. Em 2012 e 2013, fiz um curso para laços, mas não consegui me achar. Em 2015 retornei para Alegrete e a procura pelas chupetas não foi a mesma, foi então que lembrei dos laços,iniciei a produzir e deu muito certo.Desde 2016 faço laços, sou apaixonada pelo meu trabalho e sou muito grata a todos que acreditam e confiam no meu trabalho. É indescritível o sentimento de alegria em saber que um acessório tão singular possa fazer toda a diferença na minha vida e de certa forma acompanhar cada etapa da vida de muitas meninas” – destaca Aretuza.

Aline Menezes