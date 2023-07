Previsão do tempo alerta semana com garoa, chuva, frio e geada em Alegrete

A segunda-feira (10) será chuvosa pelo Rio Grande do Sul. O tempo instável predomina pelo território gaúcho nos próximos dias e, a partir de quarta-feira (12), o RS poderá vivenciar a formação de um novo ciclone extratropical.

Em Alegrete, a segunda com mínima registrada de 13ºC, terá um dia com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A precipitação é de 5mm e a máxima não passa dos 20ºC. Na terça (11), a temperatura cai, com a mínima 12 e a máxima de 18ºC. O dia nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Alegretense, da Universidade de Houston, busca terapias mais seguras contra o câncer

Já na quarta-feira (12), mais frio com mínima de 8ºC e a máxima não passa dos quatorze graus. Dia nublado com possibilidade de garoa de manha, chuva à tarde e à noite (25mm). Na quinta, dia 13, o frio persiste e a temperatura varia entre 6ºC e 13ºC, dia terá sol com muitas nuvens de dia, períodos de nublado com chuva à qualquer hora (8mm).

Homem é preso em flagrante por agressão à companheira

Para fechar a semana, na sexta, mais frio com a mínima de 4ºC, dia de sol com geada ao amanhecer. A máxima não passa dos 14ºC.