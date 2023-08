Ministério da Saúde registra uma nova variante da Covid-19

Conforme a pasta, a notificação veio do Estado de São Paulo na noite desta quinta-feira, 17. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, com 71 anos de idade, que reside na capital paulista. Atualmente, este é o tipo mais comum no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já registrou casos desta nova cepa em ao menos 51 países.

Vizinhos contam detalhes da tragédia que matou casal e criança em Alegrete; desejamos a regularização da área, pontuam

Em contato com a Secretaria de Saúde de Alegrete, foi informado que essa nova variante ainda não preocupa de maneira urgente os setores de saúde do Brasil. “Aqui no município, estamos atentos a qualquer mudança no cenário da Covid-19, esperamos que essa nova chaga não chegue em Alegrete, disse a funcionária da pasta.

Fotos: reprodução