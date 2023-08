Juiz determina prisão do homem que feriu idoso com pedradas para roubar

O juiz plantonista encarregado do caso, Dr. Felipe Magalhães Bambirra, tomou a decisão de decretar a prisão preventiva do acusado, baseando-se em elementos que destacaram a extrema gravidade do delito em questão e a potencial ameaça que sua liberdade representaria à ordem pública.

A ocorrência que culminou na prisão de acusado transcorreu no dia 17, na Praça General Osório, localizada no centro de Alegrete. A ação chocante resultou na agressão a um idoso de 82 anos por meio de pedras lançadas pelo agressor. O chamado de emergência feito para o número 190 acionou a Brigada Militar, que conseguiu deter o agressor no local, efetuando sua prisão em flagrante.

A gravidade da conduta do indivíduo veio à tona após uma análise minuciosa das circunstâncias do evento. Além da tentativa de roubar bens de um idoso vulnerável, o agressor escolheu usar a violência física como meio, empregando pedras como instrumento de ataque. O fato de ter perpetrado essa ação brutal em plena luz do dia, no centro da cidade, evidenciou sua indiferença às consequências de seus atos, agravando a natureza do crime que lhe foi imputado.

A decisão do juiz decretando a prisão preventiva também se fundamentou no histórico do investigado em relação a outras ocorrências policiais semelhantes. Esse histórico levantou preocupações substanciais de que, se libertado, o indivíduo poderia representar uma ameaça à ordem pública ao repetir atos de violência.

Portanto, a audiência de custódia resultou na prisão preventiva do agressor, com base na gravidade de sua conduta. A decisão reflete a preocupação do sistema judiciário em garantir a segurança da sociedade e o devido processo legal diante de casos de grande relevância como esse.