Ministério Público entra em ação no caso dos ônibus para o IFFar

O Ministério Público, com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), realizou uma fiscalização nos ônibus utilizados na linha Alegrete/Passo Novo.

Na manhã de hoje (07/04), o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete e com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, realizou vistoria nos ônibus que fazem a linha Alegrete/Passo Novo, em especial para atendimento aos alunos e professores do Instituto Federal Farroupilha, localizado no Passo Novo.



A vistoria foi realizada em razão de procedimento investigatório instaurado na Promotoria de Justiça Especializada a partir de diversas reclamações dos usuários do serviço, principalmente em razão do valor da passagem e das condições dos veículos utilizados, e teve como finalidade verificar a qualidade e a segurança do serviço prestado em caráter emergencial pela empresa contratada.



Além da vistoria realizada na manhã de ontem, a Promotora de Justiça responsável, Luiza Trindade Losekann, está mantendo contato com grupo de pais de alunos do IFFar e agendará reunião com o Poder Executivo, a empresa prestadora do serviço, direção do IFFar e representantes do grupo de pais, a ser realizada através do programa MEDIAR MP.