Professora é morta em Uruguaiana; homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta em uma casa em Uruguaiana, nesta quinta-feira (6).

Um homem que utiliza tornozeleira eletrônica e, segundo o monitoramento feito por meio do aparelho, esteve no local do crime foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

A vítima foi identificada como Lídia Devitte Fontes, professora da rede estadual de ensino na Escola Dom Luiz Felipe de Nadal, em Uruguaiana.

Não foi divulgada a relação do suspeito com a vítima. Na casa, também havia sinais de luta corporal, com móveis quebrados.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 6h30. A denúncia feita por vizinhos era de que havia uma mulher pedindo socorro em uma residência no bairro São João. A porta da casa tinha sinais de arrombamento.

Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias estiveram no local. O Samu também foi à residência e atestou a morte. A mulher foi encontrada com uma perfuração de arma branca no peito, mas ainda não se sabe que objeto teria sido utilizado.

Por meio do monitoramento de tornozeleira eletrônica, o suspeito foi encontrado em outro ponto da cidade e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que apura os fatos antes de iniciar os procedimentos.

A 10ª Coordenadoria Regional de Educação, de Uruguaiana, emitiu nota lamentando a morte da professora.

Nota da Coordenadoria Regional de Educação de Uruguaiana

A Coordenadora Regional de Educação da 10ª CRE, Sara Cardoso, e sua equipe lamentam o falecimento da professora da sala de recursos da Escola Dom Luiz Felipe de Nadal – Uruguaiana (RS). Neste momento de tristeza e luto nos solidarizamos a todos familiares, colegas, amigos (a) e comunidade escolar.

Fonte: G1