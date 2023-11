Ministério Público promove capacitação aos novos Conselheiros Tutelares de Alegrete

A formação aos Conselheiros Tutelares foi promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, em Porto Alegre, no dia 13, e teve como palestrante o Dr. João Luiz de Carvalho Botega, Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina e membro auxiliar da Comissão da Infância, Juventude e Educação (CIJE) do CNMP. A atividade de capacitação foi transmitida em tempo real no auditório da Promotoria de Justiça de Alegrete, contando com a presença dos cinco Conselheiros Tutelares eleitos para o mandato 2024/2028, titulares e suplentes. Também participaram representantes das Secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social e de Saúde, do COMDICAA, do CREAS, dos CRAS, da Moradia Transitória e de servidores e estagiários da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete.

Segundo o Promotor de Justiça, Gabriel Munhoz Capelani, a atividade inaugurou um projeto de capacitação permanente dos membros do Conselho Tutelar que o Ministério Público pretende implementar, objetivando o constante aperfeiçoamento dos agentes de proteção das crianças e adolescentes de Alegrete.