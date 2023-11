Nem sempre se confirma, mas população está denunciando maus-tratos em animais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Após a notícia da morte de uma cadela por inanição no bairro Coxilha, onde o tutor, um militar de 19 anos, foi preso pela Brigada Militar e apresentado, na Delegacia de Polícia, sendo na sequência liberado, a vereadora e veterinária Dileusa Alves se deparou com duas novas situações relacionadas ao bem-estar animal.

Uma denúncia na Avenida Doutor Lauro Dorneles não foi confirmada como maus-tratos. Dileusa , ao verificar, constatou que o animal em questão, um filhote, estava sendo adequadamente cuidado, recebendo alimentação e água. O latido referido por algumas pessoas era resultado do desejo do animal de entrar na residência em certos momentos.

No segundo caso, uma cadela com sarna na rua Maurírio Cardoso foi identificada em estágio avançado da doença. Após examinar o animal e dialogar com o proprietário, Dileusa Alves observou a ausência de sinais evidentes de maus-tratos. Ela prescreveu um tratamento para a sarna, destacando a importância de sua execução. O dono disse que outros tratamentos foram realizados, sem resultados positivos. A vereadora alertou que, caso o tratamento não seja seguido, uma nova avaliação será conduzida, considerando a possibilidade de eutanásia.

O segundo cão na residência não apresentava problemas de saúde ou sinais de maus-tratos, conforme a veterinária constatou. Dileusa Alves reiterou seu compromisso com a causa animal, enfatizando a necessidade de abordagens e denúncias para assegurar o bem-estar dos animais.