Ministério Público promove reunião para Rede de Apoio à Escola em Alegrete

A solenidade, promovida pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete, contou com a participação de representantes de escolas municipais, estaduais e privadas do Município, da APAE, do CAPSi, do CREAS, dos CRAS Norte e Sul, da Secretaria Municipal de Educação, bem como de Conselheiros Tutelares. Teve como pauta os desafios para o ano letivo.

Dentre outros temas, foram debatidos a demanda de monitores escolares e sua formação continuada, a carência de vagas para educação infantil e a sugestão de regulamentação, em âmbito municipal, acerca da vedação de uso de smartphones em sala de aula, salvo para fins didáticos.

Além disso, foi comunicado aos participantes o lançamento da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente – FICAI 4.0, que ocorrerá no dia 11 de março de 2024, às 14h, com transmissão pelo link bit.ly/3wExFIs. A pedido dos integrantes da RAE, será agendada nova reunião para o mês de maio do corrente ano, objetivando avaliar os resultados das medidas propostas a partir das deliberações tomadas na solenidade e discutir outros temas relevantes à comunidade escolar alegretense.