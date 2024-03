PRF recebe nova viatura em Alegrete por meio de emenda parlamentar

Na manhã de sexta-feira (08), a Unidade Operacional da PRF em Alegrete. situada na BR 290 km 587,3 realizou uma cerimônia para recebimento de uma nova viatura, adquirida com recursos de emenda parlamentar.

A solenidade realizada no pátio da unidade reuniu a Senadora Suplente Liziane Bayer, Deputada Federal Franciane Bayer, Deputada Estadual Eliane Bayer e do Superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, Anderson Nunes, alem de lideranças comunitárias, empresários e presença do vereador republicano Jayme Duarte.

A camionete Ranger doada pela ex-Deputada Federal e atual Senadora Suplente Liziane Bayer foi adquirida por meio de emenda parlamentar, que contou com esforço político da deputada federal Franciane Bayer e a deputada alegretense Eliane Bayer, do vereador republicano de Alegrete Jaime Duarte e apoio do ex-deputado federal Luis Noé. O ato contou com a presença do Superintendente Executivo Fabrício Bianchi e do chefe da Delegacia de Uruguaiana Alex Cavalcante.

Coube a parlamentar alegretense Eliane destacar a importância de melhor equipar a PRF. A deputada se disse parceira da polícia e se colocou à disposição para outras demandas. A deputada enfatizou que priorizou a solicitação justamente pela falta de viatura em sua terra natal. Se disse orgulhosa de poder estar contribuindo com uma das forças de segurança e pela segurança da sua comunidade. A senadora Liziane enfatizou que irá continuar lutando para atender as demandas dos policiais rodoviários. Destacou o trabalho que culminou com a efetivação de uma nova viatura para Alegrete. Para a deputada federal Franciane Bayer, que visitou as dependências da unidade no município, a luta agora será em prol de uma nova unidade e outro local que atenda os anseios da corporação. Ela afirmou que o posto precisa ser realocado num espaço melhor, possibilitando uma melhor atuação da PRF.

O Superintendente Executivo Fabrício Bianchi agradeceu o empenho para atender uma antiga demanda da polícia e falou da melhoria no serviço com a nova viatura altamente equipada e que dará um suporte essencial para combater os crimes por via terrestre ao longo do trecho fronteiriço da rodovia Oswaldo Aranha. Para o responsável da Delegacia de Uruguaiana Alex Cavalcante, a ranger será um acréscimo na atuação da PRF, uma vez que a viatura antiga de Alegrete já apresenta problemas. Cavalcante sustentou que o trabalho será melhor desenvolvido com o novo equipamento na Fronteira Oeste.

O valor da emenda parlamentar destinada pelo Partido dos Republicanos é de 490 mil reais e foi destinada para unidade de Alegrete e e serão utilizadas pelos policiais no policiamento das rodovias federais do Rio Grande do Sul.

Ao final da cerimônia, todas as mulheres receberam um mimo da Polícia Rodoviária Federal em Alegrete, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.