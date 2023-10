FAC está com inscrições abertas; uma das atrações deste ano é o cantor Ricky Vallen

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em colaboração com o Sistema Fecomércio/Sesc, anuncia a realização do Festival Alegretense da Canção (FAC) nos dias 11 e 12 de novembro, a partir das 19h, no largo do Centro Cultural.

Podem participar do FAC músicas de todos os gêneros dentro da linha popular, excluindo-se as categorias nativista e gauchesca. As composições inscritas devem ser inéditas, originais e nunca antes apresentadas, editadas, gravadas em disco ou premiadas em festivais, além de não terem sido postadas em plataformas de relacionamento como Facebook, YouTube, Myspace, Palco MP3, Trama Virtual, entre outras.

Serão selecionadas 18 músicas para as noites de apresentações classificatórias, seguindo rigorosamente as diretrizes do regulamento.

Programação confirmada

Os espetáculos das duas noites já estão definidos. Na noite de abertura, dia 11, a banda local “Os Aztecas” promete envolver o público com clássicos do pop e do rock. O encerramento da primeira noite ficará sob a responsabilidade da banda “Vagnotreta”, que apresentará um especial com as icônicas canções de Tim Maia.

Na segunda noite, dia 12, a Banda Brainstorm tomará o palco com suas incríveis interpretações do rock’n’roll clássico. Após as performances das 12 músicas finalistas, o evento contará com a participação especial de Ricky Vallen, um renomado intérprete da música brasileira, que virá diretamente de São Paulo para abrilhantar o encerramento do festival.

Os organizadores do FAC convidam músicos e amantes da boa música a participarem deste grande evento cultural. As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro. A diversidade musical promete ser o ponto alto deste festival, celebrando a criatividade e o talento dos artistas locais e regionais.

Para mais informações sobre as inscrições e o regulamento completo do FAC, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer ou acessar o site oficial do município. Vamos celebrar a música juntos no Festival Alegretense da Canção!