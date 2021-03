Santa Casa precisa de ajuda para manter estoque de oxigênio para pacientes Covid

Compartilhe















Respirar é algo tão automático e natural que não pensamos nisso, essa é a verdade.

Mas quando ouvimos os pacientes que conseguiram vencer a Covid e enfrentaram o pior dos sintomas, a falta de ar, se percebe o quanto esse vírus é cruel e consegue tirar algo que faz parte do viver de todos.

Por esse motivo, dentro do contexto que todos já conhecem, onde todos os pacientes hospitalizados estão necessitando de auxílio para respirar, a Santa Casa precisa de ajuda para manter seus pacientes de Covid respirando.

Os custos na aquisição de cargas de oxigênio triplicou. Por esse motivo, a Associação Juntos pela Vida lançou uma campanha de arrecadação para dar apoio ao único hospital da cidade, a Santa Casa, e minimizar este alto custo. A Diretora Técnica da Santa Casa, a médica Marilene Campagnolo, em uma live na última quinta-feira, com o Prefeito Márcio Amaral, já havia destacado esse quadro. Uma carga de oxigênio tinha a durabilidade de 15 dias e, hoje, não ultrapassa cinco. O custo de 10 mil reais, passou para 60 mil, no mínimo.

Com isso, qualquer valor é bem-vindo. Estenda a sua mão e ajude seu irmão a respirar!

Santa Casa de Caridade de Alegrete, inscrita no CNPJ sob o nº 87.200.929/0001-42

Doe pelo PIX com segurança, que é o próprio CNPJ da Santa Casa – 87.200.929/0001-42