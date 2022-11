Morador da Vera Cruz sofre com apedrejamentos constantes e contínuos na sua casa

O alegretense disse que já não sabe mais o que fazer, acredita que as pedras são jogadas com bodoques e também de outras maneiras que não identificou, pois já está com danos no brasilit.

“Não tem horário, quando menos esperamos, as pedras são jogada. A diferença é que a pessoa que faz isso, até o momento não foi identificada, não sei se é alguém com problemas de saúde, se é por diversão ou por alguma razão que até o momento, não identificamos. Tanto eu como minha vizinha, uma idosa de 82 anos, não temos inimigos, pelo menos não sabemos que temos para justificar essa selvageria”- disse o morador que reside há mais de 20 anos no mesmo endereço.

Ele ligou para o PAT, e ressaltou que a tentativa é que alguém possa informar a Brigada Militar ou até mesmo ele, na rua Panamá, de quem está fazendo essa atrocidade.

“Não tenho muitos recursos e agora estou com um brasilit quebrado e já tem infiltração em uma peça da casa. Eu sou aposentado, tenho dois filhos, um que já trabalha e outra menina que estuda. Somos uma família simples. Nada justifica ter nossas casas apedrejadas, no mínimo uma vez por semana”- desabafa.

O morador falou que já acionou a Brigada Militar e vai realizar uma ocorrência na Delegacia de Polícia.