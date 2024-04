Morador de Sinop, no Mato Grosso, deseja reencontrar a família em Alegrete; auxilie compartilhando

No entanto, por meio da persistência e da ajuda mútua, esses laços podem ser reatados, proporcionando finais felizes e emocionantes reencontros.

O Portal Alegrete Tudo, conhecido por ser um ponto de encontro virtual para a comunidade, tem sido palco de inúmeros desses reencontros ao longo dos anos. Entre as histórias de busca por conexões perdidas ou desejos de rever entes queridos que ficaram no passado, muitas famílias encontraram motivos para comemorar, restaurando laços e reavivando memórias.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

Desta vez, o pedido de ajuda vem de Sinop, no Mato Grosso, onde João Jacinto Alves, filho de Jacinto Rodrigues, entrou em contato com a redação com um pedido comovente em busca de seus familiares. Em suas próprias palavras, João expressa um desejo simples, mas poderoso: “Não preciso de nada além de rever minha família.”

Lelo, um desportista alegretense acima da média

A história de João é uma saga de amor familiar e perseverança. Ele está em busca de familiares de Vazilicilicio Rodrigues, irmão de seu pai Jacinto Rodrigues. O apelo de João descreve um desejo nostálgico de reconexão, uma ânsia por reunir os pedaços do que foi deixado para trás. Ele traça um retrato vívido das memórias de infância, onde os filhos de Vazilicilicio administravam um posto de gasolina na entrada de Alegrete, no sentido de Rosário do Sul. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio do número: (66) 99663-9264.