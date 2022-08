Moradora da Promorar acusa funcionários da RGE pela morte de seu cão de estimação

Share on Email

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima disse que estava passeando com sua cachorrinha da raça Border Collie quando ela foi até a frente da residência em um gramado para fazer as necessidades fisiológicas.

Neste momento, conforme a mulher, uma caminhonete da RGE teria atropelado o animal sem prestar socorro.

A cachoeirinha morreu devido aos ferimentos. A vítima ressaltou que a filha foi até o veículo que parou cerca de uma quadra e meia à frente, porém, os homens que seriam funcionários da RGE não se identificaram e também não socorreram o animal.

Desta forma, a mulher procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para registro da ocorrência e solicitou representação criminal contra a RGE.