Moradores agradecem solução de antigo problema em rua do bairro Progresso

Os moradores procuraram a redação para agradecer especialmente a secretaria de infraestrutura por atender a demanda.

A rua do bairro apresentava desnível, e a cada chuva o trecho ficava intrafegável, motivo das queixas dos moradores que já tinham até espalhado uma carga de terra na rua, como forma de amenizar o problema. A reportagem entrou em contato com o secretário Mário Rivelino que destacou que a alta demanda de serviços inviabilizou de atender o conserto antes. Com um cronograma de mais de 10 ruas, a infra atendeu o problema da Átila Casses nessa semana.

Foi feito o nivelamento da via e colocado uma espessa camada de resíduos de asfalto, o que os moradores dizem ter melhorado bastante a trafegabilidade no local. Com diversas locais para conserto devido a precaridade de algumas ruas nos bairros da cidade, o secretário destaca que é feito um cronograma, o que não impede de algum contribuinte acessar a secretaria para solicitar uma demanda.

Fotos: reprodução