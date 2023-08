Morre um símbolo do Carnaval de Alegrete: Tom Mix, o talentoso figurinista e artista

Share on Email

Tom Mix era um talento indiscutível, sendo reconhecido não apenas por seu trabalho nos blocos carnavalescos, mas também por sua perseverança e reinvenção diante das adversidades da vida. Ele começou a trabalhar desde muito jovem, aos 13 anos, no Aeroclube, durante a década de 70. Mas foi durante o período em que ainda tinha visão que a leitura se tornou uma das grandes paixões de sua vida.

Sua trajetória sofreu uma reviravolta quando foi acometido por um problema de saúde, a toxoplasmose, que o deixou deficiente visual por mais de 10 anos. No entanto, isso não o impediu de continuar sua jornada artística. Tom Mix se reinventou nas diversas formas de arte e artesanato, e sua criatividade se manifestou em obras que encantaram pela delicadeza e beleza incomparáveis.

Em uma entrevista especial concedida ao Alegrete Tudo em 2021, na casa do artista, Tom Mix mostrou sua independência e sabedoria ao falar sobre o valor da visão, não apenas no sentido literal, mas também no sentido de enxergar melhor os seres humanos e suas necessidades . Sua visão otimista da vida e sua habilidade de transformar materiais doados em verdadeiras obras de arte o tornaram um exemplo de superação e inspiração para todos.

Seus trabalhos foram vendidos ao longo desse período, mas ele sempre destacou que os valores eram simbólicos, principalmente considerando o custo dos materiais utilizados. Tom Mix tinha um compromisso com a reciclagem e, assim, transformava sementes, conchas, madeiras e outros objetos em suas belas criações. Cada peça era única, pois ele se inspirava no momento presente para dar vida a todos os detalhes.

A arte de Tom Mix atravessou fronteiras, alcançando admiradores em diversas partes do mundo, como Japão, Alemanha, França, Moçambique e Paraguai. Seus quadros ganharam espaço em diferentes países, levando consigo a essência do talento e sensibilidade do artista alegretense.

Além de sua contribuição artística, Tom Mix também escrevia cartas em datas especiais, demonstrando sua sensibilidade e amor pelas pessoas. Em 2018, ele foi agraciado com o Mérito Legislativo, uma justa homenagem por trabalhos relevantes que desenvolveram ao longo da vida.

Tom Mix residia no Bairro Vila Piola com sua irmã Hilda Franco, que sempre foi um grande apoio em sua vida, assim como o amigo de todas as horas Edegar de Oliveira Lopes, além de Ana Amelia Soares Nakashima e a professora Elíria Mallmann, que também foi uma das entusiastas de seu trabalho e adquiriu vários de seus quadros para o Centro Espírita Eulália Nogueira., entre tantos outros amigos e apoiadores.

Na próxima sexta-feira (04), o Bloco Rosas de Ouro se prepara para uma apresentação oficial como escola de samba, e será uma grande homenagem ao fundador, relembrando seu legado e perpetuando sua influência na cultura e tradição do Carnaval de Alegrete. Sua história é um exemplo de inspiração, criatividade e amor pela vida.

As últimas homenagens serão realizadas na Funerária Angelos, na Avenida da Saudade, perto do Cemitério. O sepultamento será às 17h, desta quarta-feira(2).