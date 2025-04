Rio Grande do Sul registra dez feminicídios durante feriadão

Os caso mais recentes ocorreram no início da tarde desta segunda-feira, em Pelotas, na região Sul, e no domingo, em Serafina Corrêa, nordeste gaúcho, e em Ronda Alta. Outras seis mulheres foram mortas na Sexta-feira Santa, em diferentes regiões do Estado.

Relembre os casos

Feliz: duplo homicídio em residência

Um duplo homicídio, ocorre por volta da 1h30min na cidade de Feliz, no Vale do Caí. O crime ocorreu no distrito de Arroio Feliz, no interior de uma moradia, às margens da ERS 452.

As vítimas foram identificadas como sendo Raíssa Müller, de 21 anos, e Éric Richard de Oliveira Turato, de 24 anos. O casal foi morto a facadas pelo ex-namorado de Raíssa, Vinicius Britz, de 27 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com a Brigada Militar, o ataque ocorreu na cozinha da residência, onde os corpos foram encontrados. O autor do crime foi encontrado caído na piscina da casa, com um ferimento grave na cabeça causado por faca.

Parobé: grávida morta a facadas na rua

Uma mulher de 25 anos, grávida, foi assassinada a facadas nesta madrugada, em Parobé, no Vale do Paranhana. A vítima foi encontrada caída na via pública com diversos ferimentos provocados por arma branca.

Moradores acionaram o 190, relatando gritos e pedidos de socorro no local. Quando os policiais militares chegaram, a mulher já havia morrido. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o ataque.

Ele se entregou à polícia em Porto Alegre, acompanhado de sua advogada, de acordo com a Polícia Civil. Após, foi realizado o interrogatório do suspeito, que exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. A investigação segue em curso no âmbito do Inquérito Policial.

São Gabriel: mulher degolada em casa

Uma mulher de 47 anos foi morta com golpes de faca na região do pescoço pelo ex-companheiro dentro de casa, no Centro de São Gabriel. O fato ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira. A vítima foi encontrada morta dentro da residência, próxima à Unidade Básica de Saúde Brandão Júnior.

O suspeito do crime é um ex-companheiro da vítima, que tem 54 anos. Ele foi localizado na casa de familiares na vila Tiaraju. Com ele, a Brigada Militar encontrou ainda a arma utilizada no feminicídio.

Bento Gonçalves: mulher morta a facadas

Por volta das 15h35, uma mulher de 54 anos foi morta a facadas em Bento Gonçalves, na Serra. Os golpes foram desferidos na região do pescoço. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Brigada Militar compareceu ao local e realizou a prisão do suspeito, de 64 anos. Na casa, também foi localizada a faca utilizada no crime.

Viamão: morta a tiros dentro de casa

Uma mulher de 50 anos foi morta a tiros dentro de casa no bairro Santa Isabel, em Viamão. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado pelo término da relação. O autor do crime teria fugido do local após o feminicídio, deixando no local a arma utilizada.

Santa Cruz do Sul: assassinada a golpes de facão

Uma mulher foi morta, no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira. A vítima teria sido morta com golpes de facão. O ex-companheiro foi preso ainda no local do crime. Ele estava ferido e foi encaminhado para atendimento no Hospital Santa Cruz.

Serafina Corrêa: mulher morta a tiros na frente dos filhos

Uma jovem de 26 anos foi assassinada a tiros no interior do apartamento em que residia, no Condomínio Bom Sossego, localizado na Via Napole, bairro Planalto, em Serafina Corrêa. O crime ocorreu por volta das 20h15min do domingo de Páscoa.

No momento do ataque, a vítima, identificada como Talia da Costa Pereira, 26 anos, estava acompanhada dos dois filhos pequenos. O atirador, ainda não identificado, invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos com uma pistola 9mm, atingindo principalmente a região da cabeça. A mulher morreu na hora.

Pelotas: assassinada a tiros no meio da rua

O caso mais recente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, em Pelotas, na região Sul. Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi morta a tiros no meio da rua, no bairro Liberdade.

Uma guarnição da Brigada Militar atendeu a ocorrência, que logo isolou a área. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de identificação e busca pelo suspeito do feminicídio. Segundo o relato da polícia, a mulher estava saindo do trabalho quando foi abordada pelo autor do crime. Ela foi alvejada com ao menos cinco disparos de arma de fogo.

Duas mulheres mortas em Ronda Alta

Em Ronda Alta, município situado no Alto Uruguai, três pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas dentro de um apartamento no bairro Santa Helena. De acordo com a ocorrência, registrada pela delegacia de Carazinho, um homem de 49 anos matou a mulher, de 41 anos, e a enteada, de 14 anos, a facadas. Depois dos homicídios, o suposto autor tirou a própria vida com um tiro.

O MPU afirmou que não havia pedido de Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha.

Medida protetiva online

Como forma de resposta aos acontecimentos recentes, a Polícia Civil vai antecipar o lançamento de uma plataforma que já vinha sendo desenvolvida para permitir o pedido de medidas protetivas de forma online.

Uma reunião deverá ser realizada nos próximos dias para definir a partir de qual dia a plataforma online entrará em operação, a partir do site da Delegacia de Polícia Online da Mulher.

No endereço virtual, a vítima também encontrará todos os detalhes com o passo a passo para fazer o registro da ocorrência e o pedido da medida protetiva de forma online.

Com informações : Correio do Povo