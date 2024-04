Oficina de teatro e Clube do Xadrez agitaram o Centro Cultural em Alegrete

O Projeto Movimentando a Cultura no CC preparou uma programação especial para os finais de semana. A atividade, denominada “Sábado das Artes no CC”, teve início no último sábado (30) e promete promover ações diversificadas no espaço do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Duas ações marcaram o início das atividades, que contou com um público de crianças, jovens e terceira idade.

O átrio do CC recebeu o primeiro encontro do Clube de Xadrez, que visa possibilitar além do treino livre, aulas para quem deseja aprender a arte desse jogo milenar, bem como participar de oficinas e cursos. A segunda atividade, voltada ao público da terceira idade, ocorreu no auditório do CC, ministrada por Tatiane Quintana, as participantes conferiram uma dinâmica oficina de teatro. Ambas as atividades serão sistemáticas, gratuitas e acontecerão quinzenalmente.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a atividade contemplará ainda oficinas de literárias, gincanas culturais e em breve oficinas de hip hop. Além desta ação, o projeto Movimentando a Cultura no CC, promove as atividades: A Escola vai ao Concerto; Exposições de Artes Plásticas; Centro Cultural vai a Escola; Hora do Conto na Biblioteca; Gincana Cultural, dentre outras. Mais informações através do whats: 55 999732512 – Merlen Alves e 55 996334438 – Tatiane Quintana.

Fotos: Paulo Amaral