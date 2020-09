Moradores do Corredor Maneco Bica reclamam da buraqueira da estrada

Compartilhe











A situação de estradas é um problema de constantes reclamações de produtores e de quem mora no interior. Isso faz com que a Secretaria de Infra estrutura tenha que manter constantes frentes de trabalho para fazer a manutenção da malha de estradas vicinais do interior, mais de três mil Kms.

Um dos locais de difícil trafegabilidade é o Corredor Maneco Bica, a 22 Km de Alegrete, no Inhanduí.

A moradora Magda Rocha que cruza com frequência pelo local, diz que para fazer 4,5km leva cerca de 20 minutos e, às vezes que quase pára para poder conduzir o veículo. Esse é um corredor por onde passam caminhões com gado e muitos outros veículos. .

-Faz muito tempo que não passa patrola aqui no corredor, esperamos que a Prefeitura providencie a manutenção.

O Secretário de Infraestrutura Mário Rivelino informou que as máquinas estão vindo do Corredor dos Boiões e que, provavelmente, na próxima semana na segunda ou terça-feira o trabalho de manutenção inicie no Corredor Maneco Bica.

Vera Soares Pedroso