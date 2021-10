Moradores do Passo Novo protestam contra troca da equipe da ESF

A Secretaria da Saúde de Alegrete trocou a equipe que atendia na ESF no Distrito de Passo Novo e, neste dia 13, iniciou o trabalho com novos profissionais.

A comunidade já havia demonstrado o descontentamento com esta mudança e hoje cedo foram para a frente da unidade de saúde protestar. Moradores da Vila de Passo Novo não aceitam a troca e dizem que os que trabalhavam há dois anos no local faziam um bom trabalho.

ESF do Passo Novo

Claudio Carneiro, morador da localidade, informa que estiveram com o Prefeito Márcio Amaral e não foram informados da troca. Eles garantem que a equipe estava bem e apenas solicitaram melhoria do Raio X do dentista e na cobertura do posto. Ele disse que não houve reunião com a comunidade e colocaram “goela abaixo” alegando que não tinha produtividade.

A equipe do Dr Antônio Almeida da Silva do Mais Médicos é quem assumiu à ESF Passo Novo.

Protesto em frente à ESF do Passo Novo

Enquanto protestavam, a polícia esteve no local, olhando de longe a manifestação para garantir a segurança de todos.

– Onde estão as planilhas com os atendimentos no Posto, questiona e lamenta a forma como saíram os que atendiam, como se não trabalhassem, o que não é verdade. Além disso, tem um abaixo assinado com 200 assinaturas de pacientes atendido no local sem queixa dos atendimentos da antiga equipe, salienta.

De acordo com a Secretaria da Saúde, Haracelli Fontoura, as trocas estão sendo realizadas em todas as unidades de saúde para o melhor andamento do serviço.