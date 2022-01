Moradores próximos à rodoviária querem lixeira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta época do ano acumular lixo se torna insustentável, tal a rapidez com que os resíduos orgânicos apodrecem devido ao forte calor.

Moradores próximo à Viação Férrea e Estação Rodoviária de Alegrete fazem apelo a quem for responsável pela coleta do lixo para que coloquem lixeiras no local. Sem espaço específico para colocar seus resíduos, eles são amontoados, o que gera um desconforto a todos, até que os sacos sejam coletados pelo caminhão da Infraestrutura.

Burro a cabresto, puxado por um corcel; acredite, isso aconteceu aqui em Alegrete

Nesse local já teve container e com ação de vândalos foram queimados. O problema é que agora ele fica amontoado neste espaço. Também reclamam que demora a passar o caminhão da coleta.

Lixo próximo à rodoviária

Os containers em cores marron e azul são colocados pela Secretaria de Meio Ambiente e estão em vários locais da cidade. Para 2022 existem projetos de ampliar esse trabalho.