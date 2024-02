Morre alegretense vítima de explosão em fábrica de rações de Carazinho

O acidente também vitimou João Carlos Chaves, de 51 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias após a explosão, no dia 7.

Adriano, que estava entre os feridos graves, foi hospitalizado após o acidente, porém, não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde de um terceiro colega, permanece grave.

O corpo de Adriano Pedroso dos Santos será transladado para Alegrete, onde serão prestadas as últimas homenagens pela Funerária Paraíso, localizada na Rua Maximino Marinho, próxima ao cemitério local. O horário do sepultamento ainda será confirmado pela família. Ele deixa pai, mãe, esposa e uma filha.

Relembre o caso

O acidente ocorreu durante uma tarde rotineira de trabalho na fábrica de rações, quando uma explosão abalou as estruturas do estabelecimento. De acordo com relatos, uma equipe estava realizando manutenção no 9º andar do prédio no momento da explosão. Os bombeiros prontamente responderam à emergência e conduziram os feridos, que apresentavam queimaduras graves pelo corpo, para atendimento no Hospital de Clínicas de Carazinho.

Além das vítimas humanas, a explosão causou danos significativos à estrutura do prédio, comprometendo o 9º andar. As chamas se propagaram pela tubulação e atingiram um caminhão que estava sendo carregado com ração, resultando em danos tanto ao veículo quanto à carga. As autoridades isolaram a área para que equipes especializadas pudessem conduzir os trabalhos de perícia, com o objetivo de identificar a causa exata do acidente.