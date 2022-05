Morre ex-vereador Eduardo Aguiar

O advogado e ex-vereador José Eduardo Estivalet de Aguiar morreu na noite de ontem aos 61 anos.

Aguiar, como era conhecido foi advogado e vereador por três vezes pelo PDT. Também foi secretário de Assitencia Social no governo Erasmo Silva e diretor da Cohab no Governo Alceu Colares . Enquanto vereador participou da elaboração da Lei Orgânica do Município e da ampliação do prédio onde hoje é o plenário da Câmara.

Muito envolvido na comunidade, ele deixa a esposa, filhas e oito netos.

As últimas homenagens serão na Câmara de Veredaores e o sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Municipal.

As redes sociais se encherem de homenagens de amigos, colegas de trabalho e da Câmara.

Celeni Viana descreveu ele como uma pessoa de coração fantátisco sempre buscando ajudar quem precisava.

Anilton Oliveira, atual presidente da Câmara, também diz do valor de Aguair e que Alegrete perde um grande ser humano.