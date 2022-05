Nono Zeide, Bico Branco e Cetric na finalíssima do GP Gentil Carlesso

A apresentação dos potros no sábado (30), aqueceu as bolsas de apostas que registraram um montante de R$ 522.800,00. O jantar beneficente em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer também rendeu ajuda financeira a entidade filantrópica.

O sábado (1º), a cancha do Jockey Club de Alegrete recebeu os três páreos eliminatórios. O primeiro finalista foi alegretense. deu Nono Zeide, mc 54 kg (Tiger Heart/Lucky Stone) criação do Haras Springfield, propriedade do Stud Alegrete Baita Chão de Alegrete, treinado pelo I.Oliveira e pilotado pelo L.C.Rosa. Nono Zeide venceu Temor Negro do Stud Agenda/Wanderlei dos Anjos de Alegrete.

O segundo finalista veio de Tupanciretã. Bico Branco, mc 54 kg (Emcee/Glorious Magee) criação do Haras Cruz de Pedra/Stud Embalagem, propriedade do Stud Speed de Tupanciretã, treinado pelo R.Rodrigues e pilotado pelo E. Alvares, levou o 2ºpáreo em cima de Até Logo do Stud Baita Chão – Alegrete.

No 3° páreo deu Cetric, mc 54 kg (Sum Of The Parts/Leskanã) criação do Haras Santa Tereza do Bom Retiro, propriedade do Stud LMM de Palmas no Paraná, treinado pelo M.Almeida e pilotado pelo Gustavo Dias.

Representante do Paraná está na grande final do GP

Nas apostas Nono Zeide é o favorito com R$ 176,000,00 seguido de Bico Branco com R$ 169.000,00 e Cetric com R$ 68.800,00.

Conforme programação, às 15hs acontece a final do XXVIII GP Gentil Carlesso. Considerada a maior prova da categoria no País, o GP Gentil Carlesso homenagea o Turfman, um dos baluartes da cancha reta brasileira, o curitibano Paulo Irineu Pelanda o abnegado desportista paranaense de grande trunfos no cenário do turfe nacional.

A premiação neste ano ultrapassa os R$ 130 mil em dinheiro. Só o campeão do GP arremata 100 mil e o treinador campeão leva um carro 0km, os demais treinadores recebem 3% do valor apostado no seu animal. Os prêmios e apostas serão pagos somente após o resultado do exame anti-doping dos finalistas.

Fotos: Joel Massariol