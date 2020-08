Ex-atleta do Água Verde conseguiu o recurso para a cirurgia, comemoram os amigos e familiares

Compartilhe









19 Shares

No último sábado, através do Consulado do Inter com apoio do Portal Alegrete Tudo, Rádio Nativa, Guarda Popular e o time do Água Verde foi realizada uma campanha para auxiliar nos custos da cirurgia do alegretense e desportista Marco Antonio Visca Duarte.

Leia Mais: Em missão de paz e solidariedade, Policiais Militares levam cestas de alimentos a famílias carentes

Durante o período da manhã e início da tarde uma mesa foi colocada em frente à entrada do prédio da Nativa FM para venda de cupons para o sorteio de uma camiseta. Também havia outro ponto no calçadão. Em quatro horas foi arrecadado o valor de R$ 3.420,00. No total de 582 cartelas vendidas.

O cônsul do Inter, Vilmar Freitas, que também passou por uma cirurgia no joelho, nesta terça-feira, no sábado esteve presente para colaborar com a ação idealizada por ele. O cônsul agradeceu o empenho e auxílio de todos. Pessoas que chegaram no ponto de venda e doaram valores sem pegar cartelas, apenas queriam colaborar. De todos os cantos da cidade ocorreram doações. Um gesto humano, solidário que emocionou o desportista e sua família. A campanha também contou com o apoio da Lúcia, do Grupo Resistência em Porto Alegre

Leia Mais:A solidariedade na sua essência mais nobre; alimentar os necessitados

O objetivo que era arrecadar o valor para a cirurgia foi alcançado, junto às demais campanhas somou-se o valor de 13 mil reais.

A programação era para que na manhã de ontem, Marco fosse transladado de Alegrete para Santa Maria, mas a informação da família e do Água Verde foi de que o desportista testou positivo para Covid-19. Por esse motivo, deverá aguardar mais 14 dias para realizar o procedimento.

O relato é de que Marco está assintomático e a família e amigos continuam cada vez mais firmes e otimistas.”Sabemos que Deus esta ao lado dele e vai protege-lo e com a ajuda de cada um e as orações, Marco vai superar mais esse obstáculo para breve realizar a cirurgia” descreveram.

Leia Mais:O instrutor de dança alegretense que sofreu grave acidente na Bahia, diz que está vivo graças à solidariedade

Relembre:

Marco Antônio, 55 anos, está passando por um problema sério de saúde. Ele precisa realizar uma cirurgia e uma biopsia. O alegretense está hospitalizado há mais de um mês na Santa Casa de Alegrete. Conforme informações de familiares, ele está com “Papilomatose” nas cordas vocais, mais conhecido como “verruga”. Neste período que está no hospital aguarda vaga em hospital de Porto Alegre, mas devido à pandemia, o processo se tornou ainda mais burocrático.

Leia Mais: Alegretenses deram grandes demonstrações de solidariedade em 2019

Diante do risco de vida, a família e amigos se uniram e realizaram a campanha para que o procedimento seja realizado o quanto antes, neste caso, particular em Santa Maria.

A camiseta, que o Consulado do Inter sorteou, autografada por Índio, Fabiano, Iarley, Chiquinho, Vinicius e goleiro Hiram. Camiseta esta da Banda Ataque Colorado, sorteada no final do Programa Estação Saudade. O ganhador da camiseta foi Dino César Orio e do relógio Mauro Alves.

A família agradece a todos pelas doações, orações e energias positivas que estão enviando para o desportista.

Flaviane Antolini Favero