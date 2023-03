Último dia de inscrições para o concurso da Fepam

A taxa de inscrição é de R$233,24 para analista, e de R$102,30 para agentes técnico e administrativo.

A prova será realizada no dia 16 de abril de 2023. Os locais de realização serão divulgados no dia 10 de abril.

Para o cargo de assistente administrativo, a prova acontecerá no período da manhã, a partir das 8h. Para os demais cargos, será realizada à tarde, a partir das 14h30. O tempo de duração será de 4h30 para todas as ocupações.

Cabeleireira critica o preconceito de CEP, quando profissionais são preteridos por atuarem em bairros

O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora do horário de início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original.

O total de vagas está vinculado à reposição de profissionais que se aposentaram ou se afastaram por outros motivos. O resultado definitivo do concurso sairá no dia 7 de junho de 2023.

Alegretense, segurança de carro forte, sofreu 8 anos sem um diagnóstico preciso; morreu na quarta-feira

Os aprovados poderão ser chamados para atuarem na sede, em Porto Alegre, ou em uma das oito regionais da Fundação localizadas nos municípios de Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Tramandaí e Passo Fundo, conforme a necessidade da Fepam.

Para conferir o edital e demais informações sobre o concurso, acesse o site www.institutoconsulplan.org.br .

Foto: reprodução