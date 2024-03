Bairro Capão do Angico tem novo presidente na associação de moradores

Na tarde de sábado, dia 16, o bairro Capão do Angico recebeu a posse do novo presidente, Rogério Chaves. O evento, marcado por cerimônia realizada na sede do bairro, contou com a presença do Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, representantes da Câmara de Vereadores, o prefeito da Pracinha do Bairro, Alisson Braz, o presidente da UABA (União das Associações de Bairros de Angico), Airton Alende, responsável por empossar a nova diretoria do bairro, e o Secretário da UABA, Joceli Oviedo.

A posse de um novo presidente para o bairro é um momento de significativa importância para a comunidade, representando não apenas uma transição de liderança, mas também a renovação do compromisso com o desenvolvimento e bem-estar dos moradores.

A nova diretoria do bairro, empossada durante a cerimônia, assume a responsabilidade de representar os interesses dos moradores, promovendo ações que visam o crescimento sustentável, a melhoria da infraestrutura, a promoção da segurança e o fortalecimento dos laços comunitários. A união de esforços e o comprometimento com os valores de solidariedade, participação cidadã e respeito mútuo são fundamentais para a construção de um ambiente harmonioso e desenvolvido para todos os moradores do Capão do Angico.