Moto é atingida por Nivus na Bento Manoel; responsável é procurado

Uma moto Honda foi atingida por um veículo na tarde desta sexta-feira (25), na rua Bento Manoel, em frente ao Baklizi. Segundo o relato da proprietária, o veículo envolvido seria um Volkswagen Nivus branco.

Após a colisão, o condutor teria parado, levantado a moto e informado a um vizinho que iria pagar pelos danos. No entanto, conforme o relato, ele deixou o local e não entrou em contato posteriormente.

A moto é nova e, segundo a proprietária, foi adquirida há menos de um ano. Um Boletim de Ocorrência já foi registrado, e imagens de câmeras de segurança das proximidades estão sendo apuradas para auxiliar na identificação do veículo e na apuração das circunstâncias do acidente.

A proprietária, Helida Silveira, solicita que o responsável pelo veículo entre em contato para que os danos possam ser tratados e a situação resolvida, evitando novos transtornos.

📞 Contato: Helida Silveira — (55) 9720-8950

As imagens das câmeras poderão contribuir para a identificação do veículo envolvido e do condutor.