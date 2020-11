Moto é furtada em pátio de casa no bairro Doutor Romário

No início da tarde desta quinta-feira(26), uma moto Honda CG, placa IOC 9778, foi furtada do interior do pátio da residência do proprietário, no bairro Doutor Romário, Alegrete.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo estava com o guidão destravado. O dono disse que esta não foi a primeira vez que a moto ficou naquele local. Até o momento, não há suspeitos. O homem disse que a moto é seu único meio de transporte e, se alguém puder auxiliar com informações, deve entrar em contato com a Brigada Militar(190) ou Polícia Civil (3422-4525).