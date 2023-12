Moto Honda colide na traseira de veículo Taos

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o condutor do Taos seguia pela avenida em direção ao bairro. Na quadra nas imediações com a rua General Vitorino, ele fez uma manobra para realizar uma conversão; desta forma, o motociclista chocou-se na traseira do veículo.

O piloto sofreu lesões no dedo em decorrência do impacto, mas recusou atendimento médico. A Brigada Militar prontamente atendeu à ocorrência, tomando as medidas necessárias para o registro.

Ambos os veículos envolvidos apresentaram danos materiais.