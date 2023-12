Incêndio consome residência no bairro Macedo em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações dos Bombeiros, a guarnição foi acionada após receber relatos do sinistro em uma casa cujo proprietário não se encontrava no local.

A resposta rápida da equipe foi crucial para tentar conter as chamas; no entanto, o fogo se alastrou de maneira veloz, resultando na destruição completa de todos os pertences.

Dia memorável para alegretense: colação de grau em medicina e casamento de conto de fadas

Ao chegarem ao local, os militares encontraram apenas o avô do proprietário da casa. Segundo relato preliminar, o incêndio teve início na cozinha, mas as circunstâncias exatas que levaram ao desastre ainda estão sendo investigadas. Felizmente, não foram registrados feridos durante o incidente.

A Brigada Militar também esteve presente para auxiliar no controle da situação e garantir a segurança do perímetro.