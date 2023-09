Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Até o momento, as circunstâncias exatas do que aconteceu permanecem desconhecidas.

O acidente ocorreu por volta das 7h na VRS 806, Estrada do Caverá, que liga a cidade a áreas rurais. O trabalhador rural foi encontrado sem vida no meio da via.

Surge na Campereada uma jovem campeã de tosa à martelo

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionando, assim como a equipe de perícia de Santana do Livramento.