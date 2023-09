Rotary Club Alegrete apoia projeto social desenvolvido com jovens no município

No encontro foi apresentado aos rotarianos o projeto na íntegra, seu desenvolvimento, objetivos e suas principais demandas.

Conforme registrado em ata, o Rotary Club Alegrete Sul aprovou a disposição de apoiar o projeto social, especialmente pelo trabalho já desenvolvido com a juventude e sua importância na comunidade local.

Dentre as prioridades dos rotarianos as demandas de atender os projetos humanitários e serviços à juventude ganham força. Em Alegrete, o Rotary é responsável pela manutenção física do Albergue Municipal, atendimento às necessidades dos asilos, apoio ao Banco de Alimentos do Alegrete, apoio ao Grupo de Escoteiros Honório Lemes, apoio aos estudantes carentes da rede pública municipal e atendimento à demandas públicas advindas de desastres naturais, com parcerias do Sindicato Rural e demais entidades públicas ou privadas que desejarem participar.

Presidido por Pedro Alex Perez Bittencourt, o Rotary Club Alegrete Sul continua firme em seus propósitos, realizando um serviço social à comunidade em diversas áreas.

O presidente do Cruzeiro João Leodoro, mentor do projeto social e que conta com voluntários agradeceu o apoio e destacou a importância do trabalho com jovens. “Nosso maior objetivo é tirar eles das ruas, socializar e formar cidadãos do bem. Que eles não fiquem só em redes sociais e possam praticar hábitos saudáveis. Nosso projeto é aberto a comunidade”, relatou o desportista.

Fundado em 11 de novembro de 1969 (hoje com 52 anos de serviço comunitário), o Rotary Club Alegrete Sul faz parte do Rotary Internacional, associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil Clubes de Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros.

Fotos: reprodução