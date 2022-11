Motociclista sofre ferimentos em acidente na rótula da Avenida Tiaraju

Share on Email

O homem de 37 anos, foi socorrido pela ambulância do Samu e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o relato foi de que a condutora de 34 anos, trafegava na Avenida Caverá e entrou no acesso à rótula da Avenida Tiaraju.

No cruzamento com a preferencial, a mulher que dirigia um Ka, destacou que o motociclista estaria com pisca ligado, o que sinalizava que também, iria fazer a conversão. Sendo assim, avançou e cortou a preferencial da moto Yamaha.

O motociclista seguia pela Avenida Tiaraju em direção à Unipampa. A descrição do homem, foi de que trafegava pela Avenida quando teve a frente da moto cortada, sem tempo de evitar a colisão entre os veículos que tiveram avarias.