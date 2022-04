Motociclista sofre grave acidente na Avenida Tiaraju

Share on Email

Um homem, de 32 anos, segundo os policiais militares ficou gravemente ferido ao chocar-se em um poste de energia, na manhã desta quinta-feira(14), na Avenida Tiaraju, Zona Leste.

Conforme informações da Brigada Militar, um motociclista trafegava da Avenida Caverá e, ao entrar no trevo de acesso à Avenida Tiaraju, teria ocorrido algum problema na moto e ele colidiu contra um poste de energia.

A vítima teria ficado com lesões graves e foi levado à Santa Casa pela ambulância do Samu. Esse acidente foi há poucos metros do que havia ocorrido mais cedo, entre um carro e uma moto.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Não foi repassado mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima que pilotava uma moto Yamaha YBR.