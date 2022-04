Terceiro acidente na Avenida Tiaraju, nesta quinta-feira, deixa motociclista ferido

O terceiro registro de acidente, quase no mesmo local, na Avenida Tiaraju, em poucas horas, deixou um homem ferido, nesta quinta-feira Santa.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Celta trafegava na Avenida Caverá e fez o contorno no trevo que dá acesso à Avenida Tiaraju. Ele disse aos PMs que o movimento estava intenso, e havia um congestionamento em razão do acidente que tinha acontecido poucos metros à frente, próximo à Ponte Borges de Medeiros.

Acidente envolve caminhão do Exército e dois carros na entrada da Ponte Borges de Medeiros

O homem que dirigia o Celta, parou e um outro motorista que trafegava na Avenida Tiaraju teria parado e feito sinal para que ele entrasse na Avenida. Desta forma, ele avançou, entretanto, o motociclista de uma Biz que seguia sentido bairro/centro, na preferencial, não conseguiu frear e bateu na lateral do carro.

O homem sofreu lesões e foi levado à UPA pelo Samu. Os dois veículos tiveram danos materiais.