Motofretista é agredido por colega em semáforo da cidade

Um jovem que trabalha como motofretista e tele moto, sofreu uma agressão de um outro “colega”.

De acordo com registro policial, a vítima disse aos policiais civis que trabalhou com o agressor em uma empresa que ambos realizavam o trabalho de na função já descrita. Entretanto, houve um desentendimento e ele saiu do local, porém, a rixa permaneceu.

Durante a semana, a vítima estava com uma passageira e parou em um semáforo, quando o acusado se aproximou e o agrediu de forma violenta e inesperada.

O homem recebeu um soco na cabeça que o fez quase cair, além do indivíduo não ter respeitado o fato dele estar com uma passageira.

Na sequência, o agressor fugiu. Já a vítima decidiu procurar a Delegacia de Polícia para registro, pois recebeu várias ameaças e teme por sua integridade física.