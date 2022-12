Brick na praça registra redução de expositores no sábado de muito calor

Share on Email

Um sábado de muito calor, com temperatura máxima em quase 40ºC e um intenso movimento no comércio. Uma outra opção, foi mais uma edição do Brick na Praça Getúlio Vargas.

Porém, o que se viu, próximo às 13h, foi que o número de expositores estava muito reduzido, se comparado a edições anteriores. A maioria, de brechós, com variedade em roupas.

O que passou a imagem de ter sido um dia de pouco interesse, algumas das expositoras destacaram à reportagem que a venda havia superado a expectativa e que iria permanecer durante a tarde, pois acreditava que o calor não iria impedir a clientela de ir à Praça.

O evento que habitualmente reúne artesãos, brechós, alimentação, bazar, entre outros, tem por objetiva ofertar à comunidade mais uma opção de lazer e comércio.

Segundo informações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao total são 255 cadastros, até o momento, entretanto, apenas alguns mantêm regularidade, desta forma, geralmente o número de expositores fica em torno de 60, contudo neste sábado(10), o número foi muito inferior.

O horário destinado ao comércio ao ar livre é das 10h às 16h, na Praça Getúlio Vargas, onde a ideia é apresentar muitas opções e ofertas de produtos.