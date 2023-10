Os veículos serão direcionados ao estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal, na Rua Major João Cezimbra Jaques n° 200, onde haverá inspeções ao ar livre.

Os procedimentos ocorrerão das 8h30 às 12h, pelo período da manhã. Solicita-se a presença dos motofretistas e mototaxistas concessionários com seus veículos (incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19), apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro, no período da manhã. Confira abaixo as obrigações dos veículos leves;

Motofrete:

-Para uma melhor conveniência dos horários de atendimento, reservou-se o dia 16 para os Prefixos de 001 a 025, com intervalos de 10 minutos.

-Para atendimento dos Prefixos 026 a 045, estabeleceu-se o dia 17, também com intervalos de 15 minutos

Mototáxi:

-Prefixos 001 a 040, incumbiu-se o dia 18, também com intervalos de 15 minutos.

-Para atendimento dos Prefixos 041 em diante, destinou-se o dia 19, também com intervalos de 15 minutos

-Já o dia 20 foi reservado para os prefixos que eventualmente não puderem comparecer em seus dias e horários, com agendamento prévio através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30.

Segundo o Secretário de Segurança Pública, Daniel Rosso, a vistoria faz parte da fiscalização anual prevista por lei. Após o procedimento os veículos estarão aptos a exercer seus serviços na cidade, disse o responsável pela pasta.