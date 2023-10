Audiência pública debate reorganização do plano de carreira e financeiro do Magistério Municipal

Na pauta, a discussão do Projeto de Lei Complementar 0002/2023, que “Dispõe sobre a reorganização do Plano de Cargos, de Carreira e de Remuneração do Profissional do Magistério Público do Município”. Os vereadores João Monteiro, presidente da Comissão; João Leivas, vice-presidente; e Firmina Soares, relatora, decidiram por marcar uma Audiência Pública, a ser realizada na próxima quinta-feira (19), às 18h30.

Segundo avaliação do vereador João Monteiro, o tema é de enorme relevância e uma nova audiência pública oportunizará a ampliação do debate. Participaram da reunião o presidente do STEMA, Bolívar Marini; o presidente do Conselho Municipal de Educação, Bebeto Ceolin; Alexandre Machado, membro do Conselho Municipal de Educação; e Paula Paz Ribeiro, do STEMA e do Conselho.

Fotos: reprodução