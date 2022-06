Fórum de Turismo mostra que é possível desenvolver o setor em Alegrete

O Primeiro Fórum de Turismo de Alegrete reuniu um bom público nas paletras que acontecem no estande da Feind, no Parque Dr Lauro Dornelles. Realizado junto com a Fenovinos, o evento montou um espaço de exposição de produtos de artesanatos em lã, madeira, produzidos em Alegrete.

Produtos que atraem e vendem turismo de Alegrete

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo apresentou o Programa “Turismo do Alegrete: Um Baita Chão, um Baita Destino. Um exemplo como case de sucesso é o Turismo que ja acontece na Fazenda Cascata em Alegrete.

Secretária de Desenvolvimento Econômico- Caroline Figueiredo

Presentes na abertura, o Prefeito Márcio Amaral, vice Jesse Trindade e entidades parceiras.

I Fórum de Turismo

Durante o evento foi abordado: “O Turismo na Região da Campanha – Dra. Elisabeth Cristina Drumm – Administradora e proprietária Rotas da Terra Turismo – Bagé/RS e Cases de Sucesso “A Rota do Vinho – Clori Giordani Peruzzo – Empresária, proprietária da Vinícola Peruzzo e Presidente da APATUR – Bagé e “O Sabor da Hulha” – empresária Carmem Elisete Cacetes – Hulha Negra

Tear de Alegrete – uso da lã ovina

Estudantes visitaram o fórum

Estudantes visitando a exposição do Fórum de Turismo

Também foi apresentado no Forum de Turismo, a Palestra “Harmonizando Ovinos e Vinhos: Uma experiência turística” – Carlos Corrêa da Rosa – Tecnol. em Agricultura, Extensionista Rural EMATER de Soledade

Outros painéis durante o evento:

Painel “O TURISMO RURAL E O ARTESANATO LOCAL” – Alice Araldi – Bel. em Desenvolvimento Rural, Extensionista Rural Social da EMATER Lavras do Sul/RS. Case de sucesso “A CHÁCARA DA CORTICEIRA” – Teresinha de Jesus Pio Dutra Marques – Pecuarista familiar e artesã – de Lavras do Sul.

13h30min – Painel “O TURISMO RURAL E O DESENVOLVIMENTO DA FRONTEIRA OESTE” –

Vanessa Welter – turismóloga, secretaria municipal de Turismo e coordenadora do IGR Fronteira – Uruguaiana e Cases de Sucesso “A Cascata do Pampa” – Paulino Dornelles, empresário e proprietário da Estância da Cascata – Alegrete e “A ESTÂNCIA DA TIMBAÚVA” – Álvaro Quadros, empresário, consultor do Sebrae e proprietário da Estância Timbaúva – Uruguaiana/RS

14h15min – Painel “O TURISMO ECOLÓGICO E DE AVENTURA: TRILHA INTERNACIONAL

CAMINHO DO PAMPA” e a “REDE BRASILEIRA DE TRILHAS DE LONGO CURSO” – Amir Omar Mello Saleh – Turismólogo e Salete Ziani – psicopedagoga, proprietária da Agência de

turismo Ecoturismo Arqueológico Expedições – Santana do Livramento.

15h – Palestra “HERÓIS DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE 1842-43” e Projeto “MEMORIAL DA

REVOLUÇÃO FARROUPILHA NO ALEGRETE” como fomentador do turismo cultural e histórico

– PhD. História Edison Hüttne – Professor PUCRS – Porto Alegre/RS.

16h – MOSTRA SABOR DO ALEGRETE – coffee break

16h30min – Lançamento dos livros alegretenses “ALEGRETE ANTIGO EM FOTOS” – Autor: Décio Gotardo Marini; “CORREDORES – Fotografias” – Autor: Lauren Morais da Silva.

16h45min – Palestra “ECOSSISTEMA DE TURISMO DA REGIÃO: VISÃO SEBRAE SOBRE O

DESENVOLVIMENTO REGIONAL” – MBA Adm. Mirian Silveira , Analista de Articulação de

Projetos de Turismo Plenor da Campanha e Fronteira Oeste – SEBRAE/RS.

17h15min – Painel “PROGRAMA INOVA RS TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS DA SETUR/RS” –

Ma.ª Adm. Fernanda Araújo, Gestora Inova-RS na Região Fronteira Oeste e Campanha e

Claudia Mara Borges, Diretora Geral de Turismo da Secretaria de Turismo do RS – SETUR/RS.