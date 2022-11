Motorista bate em árvore, abandona carona ferida e foge do local

Share on Email

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (6), na rua Major Cezimbra Jaques, sentido bairro/centro, em Alegrete.

Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção do Gol, próximo ao CTG Aconchego do Caranchos e chocou-se em uma árvore.

Com o forte impacto, a dianteira do veículo ficou com danos de grande monta e não teve condições de rodar.

O motorista fugiu do local antes da polícia militar chegar e, conforme informações de moradores das adjacências, eles acionaram a ambulância. A mulher que estava na carona, já havia saído do veículo e estava ferida.

Devido aos ferimentos, os policiais militares não conseguiram falar com a carona, no local do acidente.