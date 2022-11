Movimento dos patriotas em frente ao BE tem várias motivações; veja o que dizem os manifestantes

Share on Email

Desde o último dia 31 de outubro, pós resultado do segundo turno da eleição presidencial, a mais acirrada do Pais, em que Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, muitas manifestações iniciaram e estão acontecendo desde então em todo Brasil.

Grupos, de direita, incialmente bloquearam rodovias federais e estaduais, na sequência, montaram QGs em frente às Unidades Militares.

Em Alegrete, esse movimento não foi diferente e, em frente ao 12º BE Comb Bld, com um “acampamento”, no local, os participantes da manifestação permanecem desde o último dia 2. Eles estão em vigília de forma permanente, ou seja, 24h.

Na noite de sábado(5), o PAT recebeu um comunicado de integrantes do movimento que destacam que ao contrário do que a grande mídia tenta impor à opinião pública, a manifestação que se formou no País, não é integrada apenas por bolsonaristas e não tem como finalidade o apoio ao presidente Bolsonaro, figura que apenas personificou e unificou um sentimento coletivo que já pairava desencontrado sobre a sociedade brasileira.

Segundo eles, se trata de algo muito maior com as seguintes reivindicações e motivações:

Setores e regiões que produzem não aceitam um governo com vasto histórico de corrupção sistêmica e que despreza as classes produtivas;

Eleições auditáveis e com o máximo de transparência, conduzidas por uma justiça eleitoral imparcial;

Freios aos poderes ilimitados de alguns membros do poder Judiciário, devendo ser respeitada a Constituição pelos mesmos, sem a existência de exceções em determinados casos;

Preservação das Forças Armadas , haja vista que o PT antes de assumir, já está articulando sua reformulação e criação de uma Guarda Nacional;

Mídia que não manipule sorrateiramente a opinião pública

As reivindicações devem ser de toda a sociedade, independente de lado, pois, ao fim e ao cabo, os problemas que o Movimento busca resolver atentam contra a democracia e à livre determinação da própria sociedade brasileira.

A democracia brasileira já ruiu e o que hoje se volta contra um, amanhã pode ser voltar contra o outro, até se voltar contra todos” – finalizam a nota.

O Movimento em Alegrete, permanece 24h em vigília e todos a favor da causa são convidados a se unirem ao grupo. Em frente ao 12º BE Comb BLd, os manifestantes realizam atos como bandeiraços, cantam o Hino Nacional Brasileiro e estão, sempre , quase em sua maioria com roupas que representam a Bandeira do Brasil.

Não há, até o momento, qualquer indicativo de que o movimento vai recuar ou cessar. As 14h deste domingo terá um bandeiraço.