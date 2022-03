Motorista bate em carro estacionado e foge à pé

No início da manhã deste domingo (13), por volta das 6h, um motorista chocou-se em um veículo, estacionado, na Avenida Eurípides Brasil Milano e, na sequência, fugiu à pé.

De acordo com informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada e, no local, estavam apenas o Fiat 147, no meio da via, e a Parati, em cima da calçada.

Os dois veículos tiveram danos de grande monta.

O homem que dirigia a caminhoneta trafegava na Avenida Eurípides Brasil Milano, sentido centro/bairro, quando nas adjacências do cruzamento com a rua Nossa Senhora do Carmo, chocou-se em um Fiat 147, estacionado, o arrastando por alguns metros.

Ele também danificou uma placa de sinalização e a caminhoneta ficou em cima da calçada.

Os dois veículos foram recolhidos ao depósito do Detran. A Parati por ter sido abandonada de forma irregular e o Fiat 147 em razão de que ficou no meio da via e o proprietário não foi localizado, no momento.