Motorista cai em vala, abandona veículo e foge do local na Zona Leste

Na tarde deste domingo(6), um homem trafegava na Avenida Tiaraju, sentido bairro/centro, de acordo com a descrição de populares aos guardas municipais.

Entretanto, próximo à entrada do bairro Saint Pastous, fez a conversão à esquerda e seguiu sentido contrário quando perdeu o controle do Corsa e caiu em uma vala, às margens da Avenida, na Zona Leste, em Alegrete.

Com o impacto, o veículo teve a dianteira destruída e o para-brisa quebrado. Segundo algumas testemunhas relataram, o motorista saiu do veículo com sangue na face, devido ao choque com o para-brisa e fugiu a pé, para o interior do campo da Corlac.

Os guardas municipais informaram que a barra da direção quebrou, além de outros danos de grande monta, além disso, no interior do Corsa, havia carne e lata de cerveja. O condutor também deixou cair um chapéu com R$ 5,00.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal que iria realizar o registro na Delegacia de Polícia pois o carro permaneceu dentro da vala. O condutor não foi identificado, até o momento.