Motorista colide contra barranco; ele negou-se a realizar o teste do etilômetro

No início da manhã deste sábado(1°), um homem de 52 anos foi preso por embriaguez ao volante depois de colidir contra um barranco, no bairro Vila Nova, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista subia pela rua Carlos Gomes e, no cruzamento com a rua Duque de Caxias, não realizou a conversão e colidiu no barranco. Com impacto, ele sofreu ferimentos leves e foi levado à UPA pela ambulância dos Bombeiros.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e negou-se a realizar o teste do etilômetro sendo autuado. A Parati que ficou com danos de grande monta na dianteira, foi recolhida ao depósito do Detran, pois não havia motorista habilitado para retirada do veículo que ficou no meio da via.