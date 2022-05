Motorista de Alegrete, tem caminhão roubado e é libertado após cinco horas em cativeiro

No final da tarde de ontem(3), depois de cinco horas em cativeiro, um homem que dirigia um caminhão carregado do arroz, com placas de Alegrete, e o carona foram libertados em Jundiaí.

A informação é de que um dos sequestradores foi preso, pela polícia, próximo a Campinas. Ele estava dirigindo o caminhão.

O indivíduo de 36 anos que já possui antecedentes e é acusado de participar de uma quadrilha que rouba cargas na Região de São Paulo, não teria agido sozinho, por esse motivo, a polícia manteve as buscas por mais dois homens.

O caminhão com placas de Alegrete, estava carregado de arroz e o motorista e o carona, que ficaram cinco horas em cativeiro, foram deixados perto de uns trilhos de trem e solicitaram ajuda de pessoas que passavam pelo local.

O PAT, buscou informações para saber de qual empresa o caminhão pertencia e quando ele saiu de Alegrete, porém, ainda não obteve retorno.

Segundo informações preliminares, os dois ocupantes do caminhão, estavam bem, eles prestaram depoimento e foram liberados.

O sequestro relâmpago, seguido do roubo do caminhão ocorreu após o trio, passar pelo veículo na rodovia e sinalizar que teria um problema no pneu. Quando o motorista parou, no acostamento, e foi verificar, acabou surpreendido pelos acusados que anunciaram o assalto. Eles estavam armados e as vítimas foram obrigadas a sair do caminhão e, na sequência, de carro, levadas a um cativeiro.