Prefeitura de Porto Alegre confirma primeiro caso da variante ômicron

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, na noite desta sexta-feira (10), o primeiro caso da variante ômicron da Covid-19 na cidade. Este é o segundo caso registrado no Rio Grande do Sul.

Segundo o órgão, a paciente é uma mulher que mora nos Estados Unidos e é vacinada com uma dose da vacina da Moderna. Ela teve sintomas respiratórios leves e está em isolamento em um hotel. Os primeiros sintomas teriam aparecido na última segunda-feira (6), com tosse e febre no dia seguinte.

Depois de passar por atendimento médico, realizou teste RT-PCR em laboratório privado. Após o resultado positivo, o exame passou por análise genômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que confirmou a presença da variante.

A Diretoria de Vigilância em Saúde da Capital informou que monitora o caso, tanto da pessoa confirmada quanto de contatos próximos. Até o momento, nenhum outro caso foi detectado.

Fonte: G1