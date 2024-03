Emily Sari, Miss Pampa Gaúcho, vai disputar o Miss Brasil Mundo

A jovem Emily Sari, que também já foi Rainha das Farmácias de Alegrete e Embaixatriz do Turismo do RS, já participa de três projetos sociais há dois anos, dentre eles o que levará ao concurso denominado “Todas as Mães em Nós”, onde ela conta com o apoio da sociedade e de seus seguidores nas redes sociais, para acompanhar várias gravidezes inesperadas de mães em situação de vulnerabilidade social.

A gaúcha também é voluntária no movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase (Morhan) e traz como diferencial a inclusão da comunidade surda, com adaptações em Libras nos seus materiais, contando com a parceria inclusive de Alegrete. O Prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, já declarou apoio à Miss Pampa Gaúcho para o Miss Brasil Mundo 2024.

Emily é uma das anfitriãs da 63ª edição da escolha da Miss Brasil Mundo, que acontecerá na cidade de Machadinho no próximo mês de Maio. Ela está preparando as malas e reafirmando apoios fundamentais para esse evento inesquecível.

Nossa Deusa do Cavalo Crioulo está em busca de parcerias para entregar a plasticidade da raça crioula em um lindo Traje Típico no Miss Brasil. Entre em contato pelo telefone (55) 999 195 822 e assine essa obra-prima junto com a nossa Miss Pampa Gaúcho 2024.

Com informações: Oswaldo Ferrari

Fotos: Miguel Ferrari